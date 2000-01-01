Меркушев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1905

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркушев Обший Щербаковский

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Меркушев Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Меркушев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротких Устина Калинина

Смерть
До 1905
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