Меркушев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркушев Обший Щербаковский
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Меркушев Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Меркушев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Коротких Устина Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коротких Устина Калинина
Смерть
До 1905