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Меркушев Семён Дмитриевич

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 1912

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Меркушев Дмитрий

Мать: Коротких Устина Калинина

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Евдокия Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркушев Никанор Семёнович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Меркушев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Семёнович

Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912

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