Меркушев Семён Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Меркушев Дмитрий
Мать: Коротких Устина Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Меркушев Никанор Семёнович
Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Меркушев Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Меркушева Евдокия Сергеева
Смерть
После 1912