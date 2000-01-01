Меркушева Евдокия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Меркушев Никанор Семёнович
Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Меркушев Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1912