Меркушева Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Евдокия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркушев Никанор Семёнович

Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Меркушев Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Семёнович

Отец ребёнка: Меркушев Семён Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Семён Дмитриевич

Смерть
После 1912
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