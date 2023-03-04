Коротких Устина Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркушев Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Сын: Меркушев Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Меркушева) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Меркушев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий
Смерть
После 1911