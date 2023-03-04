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Коротких Устина Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротких Ларион Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Меркушев Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Меркушева) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Меркушев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Меркушев Дмитрий

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1911

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