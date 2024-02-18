Фесенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фесенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно ? ?

Мать: Неизвестно ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесенко Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
1935

Жена: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Фесенко Шура Алксандровна

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
23.01.1940

Сын: Фесенко Яков Алксандрович

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Фесенко Екатерина Алксандровна

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Фесенко Сергей Алксандрович

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Фесенко Надежда Алксандровна

Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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