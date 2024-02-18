Фесенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно ? ?
Мать: Неизвестно ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Фесенко Шура Алксандровна
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
23.01.1940
Сын: Фесенко Яков Алксандрович
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Фесенко Екатерина Алксандровна
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Фесенко Сергей Алксандрович
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Фесенко Надежда Алксандровна
Мать ребёнка: Фесенко Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно