Неизвестно ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесенко Иван

Отец ребёнка: Неизвестно ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесенко Валентина

Отец ребёнка: Неизвестно ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесенко Марина

Отец ребёнка: Неизвестно ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесенко Александр

Отец ребёнка: Неизвестно ? ?

Раскулачивание
1930
Раскулачили и выслали в Архангельскую область, Шилахово
Смерть
Неизвестно

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