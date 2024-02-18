Неизвестно ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесенко Иван
Отец ребёнка: Неизвестно ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесенко Валентина
Отец ребёнка: Неизвестно ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесенко Марина
Отец ребёнка: Неизвестно ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесенко Александр
Отец ребёнка: Неизвестно ? ?
Раскулачивание
1930
Раскулачили и выслали в Архангельскую область, Шилахово
Смерть
Неизвестно