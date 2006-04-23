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Фесенко Яков Алксандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1940

Дата смерти

23.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940

Отец: Фесенко Александр

Мать: Фесенко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесенко Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Фесенко (Медведева) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесенко (Медведева) Людмила

Рождение ребёнка
19.09.1967

Дочь: Беляева (Фесенко) Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Фесенко (Медведева) Людмила

Смерть
23.04.2006

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