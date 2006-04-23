Фесенко Яков Алксандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1940
Дата смерти23.04.2006
ПолМужской
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1940
Отец: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фесенко Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Фесенко (Медведева) Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1967
Дочь: Беляева (Фесенко) Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Фесенко (Медведева) Людмила
Смерть
23.04.2006