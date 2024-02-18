Неизвестно ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно ? ?

Неизвестно ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесенко Иван

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесенко Валентина

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фесенко Марина

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесенко Александр

Мать ребёнка: Неизвестно ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.