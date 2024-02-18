Фесенко Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Охрименко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фесенко Александр
Бракосочетание
1935
Муж: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Фесенко Шура Алксандровна
Отец ребёнка: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
23.01.1940
Сын: Фесенко Яков Алксандрович
Отец ребёнка: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Фесенко Екатерина Алксандровна
Отец ребёнка: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
1948
Сын: Фесенко Сергей Алксандрович
Отец ребёнка: Фесенко Александр
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Фесенко Надежда Алксандровна
Отец ребёнка: Фесенко Александр
Смерть
Неизвестно