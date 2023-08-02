Волобуева (Якунина) Евдокия Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наговская Лидия Давыдовна
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Семенова Прасковья Давыдовна
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ламанова Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волобуев Николай Давыдович
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
с.Федоренко Каховского р-на Николаевской обл в 1911г не существовало, образовано в 1934г
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Климович Анастасия Давидовна
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Синько Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович
Смерть
Неизвестно