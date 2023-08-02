Волобуева (Якунина) Евдокия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Якунина) Евдокия Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Волобуев Илья Давыдович

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Наговская Лидия Давыдовна

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Рождение ребёнка
20.04.1903

Дочь: Семенова Прасковья Давыдовна

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ламанова Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Волобуев Егор Давыдович

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Волобуев Николай Давыдович

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

с.Федоренко Каховского р-на Николаевской обл в 1911г не существовало, образовано в 1934г
Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Климович Анастасия Давидовна

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Российская Империя
Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Синько Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Волобуев Давид Мамонтович

Смерть
Неизвестно
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