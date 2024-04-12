Волобуев Николай Давыдович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1911
с.Федоренко Каховского р-на Николаевской обл в 1911г не существовало, образовано в 1934г
Военная служба
С 17.11.1941 по 19.06.1946
Проходил службу БО-4 , 179 ОИР НВМБ ЧФ , 7бр МА , отд.инж.рота 179,Новороссийской военно-морской базы Кав. МОР ЧФ
Военная награда
Между ?.12.1941 и 20.06.1944
Медаль "За оборону Севастополя"
Ранение
22.01.1942
Севастополь, Украинская ССР
сведения из наградного листа
Военная награда
20.06.1944
ВС ЧФ Приказ № 84/н о награждении медалью "За отвагу"
ЦА ВМФ РФ , Ф -3-1-783,949
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Мария Васильевна
Военная награда
06.04.1985
Юбилейное награждение
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно