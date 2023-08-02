Волобуев Давид Мамонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наговская Лидия Давыдовна
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
20.04.1903
Дочь: Семенова Прасковья Давыдовна
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ламанова Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Волобуев Николай Давыдович
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
с.Федоренко Каховского р-на Николаевской обл в 1911г не существовало, образовано в 1934г
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Климович Анастасия Давидовна
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Синько Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Волобуева Евдокия Корнеевна
Смерть
Неизвестно