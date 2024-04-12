Волобуев Егор Давыдович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Военная служба
?.06.1941
Черкесовский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
красноармеец,старшина 734 сп 233 сд 427 полевая аво-рем.мастерская 49 стрелкового Бухарского корпуса
Военная награда
03.02.1943
Дон.фронт ВС 734 сп 233 сд приказ № 6/н о награждении красноармейца медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682526-1192
Военная награда
19.09.1945
Дальневосточный фронт Внутренняя Монголия боевые действия с Японией , Приказ № 40/н о награждении медалью "За боевые заслуги" старшину полевой аво-рем.мастерской 49 стр. Бухарского корпуса
ЦАМОРФ , Ф - 33-687572-2500
Смерть
Неизвестно