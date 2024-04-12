Дальневосточный фронт Внутренняя Монголия боевые действия с Японией , Приказ № 40/н о награждении медалью "За боевые заслуги" старшину полевой аво-рем.мастерской 49 стр. Бухарского корпуса

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