село Рубановка, село Рубановка, — Familio

Рубановка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1020Рубановка, с. каз.при колодцах.1124366724112374Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рубановская волость
387. Рубановка, село бывшее государственное, при колодцах, дворов 913, жителей 5829, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, еврейский мол Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25181Рубанівкаселоцентр сільської радир-н Великолепетиськийсільрада Рубанівська
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