Семенова (Волобуева) Прасковья Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Волобуева) Прасковья Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1903

Дата смерти

14.11.1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1903

Отец: Волобуев Давид Мамонтович

Мать: Волобуева Евдокия Корнеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Сахно Вера Авдеевна

Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович

Рождение ребёнка
10.05.1926

Сын: Семенов Петр Авдеевич

Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Ломако Антонина (Нина) Авдеевна

Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Мелихова Мария Авдеевна

Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1941

Сын: Семенов Виктор Авдеевич

Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.11.1990
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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