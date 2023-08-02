Семенова (Волобуева) Прасковья Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1903
Дата смерти14.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1903
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Сахно Вера Авдеевна
Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович
Рождение ребёнка
10.05.1926
Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Ломако Антонина (Нина) Авдеевна
Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Мелихова Мария Авдеевна
Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1941
Отец ребёнка: Семенов Авдей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.11.1990
Похороны
Неизвестно
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край