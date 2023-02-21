Филимонов Арефий Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Арефий Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Филимонов Леонтий Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Дочь: Марфилова Агафья Арефьева

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Филимонов Иван Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Романцова Екатерина Арефьева

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Степан Арефьев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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