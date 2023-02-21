Филимонов Арефий Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Сын: Филимонов Леонтий Арефьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Дочь: Марфилова Агафья Арефьева
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Романцова Екатерина Арефьева
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно