Романцова (Филимонова) Екатерина Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцова (Филимонова) Екатерина Арефьева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Филимонов Арефий Кириллов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1900 ст.

Муж: Романцов Павел Фёдоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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