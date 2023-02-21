Романцова (Филимонова) Екатерина Арефьева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Отец: Филимонов Арефий Кириллов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1900 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно