Марфилова (Филимонова) Агафья Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфилова (Филимонова) Агафья Арефьева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
17.01.1860

Муж: Марфилов Павел Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Марфилов Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1871 ст.

Дочь: Гузанова Мария Павлова

Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марфилов Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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