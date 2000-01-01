Марфилова (Филимонова) Агафья Арефьева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
17.01.1860
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1861
Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1871 ст.
Дочь: Гузанова Мария Павлова
Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Марфилов Павел Дмитриев
Смерть
Неизвестно