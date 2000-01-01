Гузанова (Марфилова) Мария Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузанова (Марфилова) Мария Павлова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.04.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1841 г.р.

Мать

Вычислено 1842 г.р.

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1871 ст.

Отец: Марфилов Павел Дмитриев

Мать: Марфилова Агафья Арефьева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.10.1890 ст.

Муж: Гузанов Алексей Антонов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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