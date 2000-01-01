Гузанова (Марфилова) Мария Павлова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения01.04.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1871 ст.
Отец: Марфилов Павел Дмитриев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.10.1890 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно