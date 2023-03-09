Филимонов Сергей Арефьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филимонов Арефий Кириллов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1865 ст.
Сын: Филимонов Евдоким Сергеев
Мать ребёнка: Филимонова Анна Вавилова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Василий Сергеев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Анна Вавилова
Смерть
Неизвестно