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Филимонов Сергей Арефьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филимонов Арефий Кириллов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1865 ст.

Сын: Филимонов Евдоким Сергеев

Мать ребёнка: Филимонова Анна Вавилова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Василий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Анна Вавилова

Смерть
Неизвестно
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