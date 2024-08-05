Родион (Иродион) Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Нестер Семенович
Мать: Катерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Татьяна Родионовна
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Лука Родионович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Яков Родионович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пётр Родионович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Родионовна
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефим Родионович
Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно