Родион (Иродион) Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион (Иродион) Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Нестер Семенович

Мать: Катерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Данила (?) Родионович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Татьяна Родионовна

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Лука Родионович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Яков Родионович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пётр Родионович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Родионовна

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефим Родионович

Мать ребёнка: Екатерина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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