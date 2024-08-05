Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

До 1740

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестер Семенович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Алексей Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Семенович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Игнатий Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Семенович

Рождение ребёнка
1716

Сын: Родион (Иродион) Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Семенович

Рождение ребёнка
1723

Сын: Феофан Нестерович

Отец ребёнка: Нестер Семенович

Смерть
До 1740

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