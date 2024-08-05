Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиДо 1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестер Семенович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Алексей Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Семенович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Игнатий Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Семенович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Родион (Иродион) Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Семенович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Феофан Нестерович
Отец ребёнка: Нестер Семенович
Смерть
До 1740