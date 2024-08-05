Ефим Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Родион (Иродион) Нестерович
Мать: Екатерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Любовь Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Ефимович
Мать ребёнка: Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Ефимовна
Мать ребёнка: Любовь Егоровна
Смерть
Неизвестно