Ефим Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Родион (Иродион) Нестерович

Мать: Екатерина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Любовь Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Ефимович

Мать ребёнка: Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Ефимовна

Мать ребёнка: Любовь Егоровна

Смерть
Неизвестно

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