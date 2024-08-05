Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Родионович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Родионович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Родионович
Смерть
Неизвестно