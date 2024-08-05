Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Родионович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Родионович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Родионович

Смерть
Неизвестно

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