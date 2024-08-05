Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Лука Родионович
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Яков Родионович
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Пётр Родионович
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Родионовна
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Ефим Родионович
Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович
Смерть
Неизвестно