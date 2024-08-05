Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Данила (?) Родионович

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Татьяна Родионовна

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Лука Родионович

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Яков Родионович

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Пётр Родионович

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Родионовна

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Ефим Родионович

Отец ребёнка: Родион (Иродион) Нестерович

Смерть
Неизвестно

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