Нестер Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Алексей Нестерович
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Игнатий Нестерович
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Родион (Иродион) Нестерович
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Феофан Нестерович
Мать ребёнка: Катерина Ивановна
Смерть
Неизвестно