Нестер Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестер Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Семион Степанович (2-Й)

Мать: Аграфена (Агриппина) Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Алексей Нестерович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Игнатий Нестерович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1716

Сын: Родион (Иродион) Нестерович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Феофан Нестерович

Мать ребёнка: Катерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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