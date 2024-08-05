Аграфена (Агриппина) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1684
Сын: Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1684
Сын: Нестер Семенович
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1696
Дочь: Авдотья (1-Я) Семионовна
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1697
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1697
Сын: Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Авдотья (2-Я) Или Анна Семионовна
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Авдотья (3-Я) Семионовна
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Рождение ребёнка
1706
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)
Смерть
Неизвестно