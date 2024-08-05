Аграфена (Агриппина) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена (Агриппина) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1684

Сын: Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1684

Сын: Нестер Семенович

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1696

Дочь: Авдотья (1-Я) Семионовна

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1697

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1697

Сын: Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Авдотья (2-Я) Или Анна Семионовна

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Авдотья (3-Я) Семионовна

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Рождение ребёнка
1706

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семион Степанович (2-Й)

Смерть
Неизвестно

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