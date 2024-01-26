Коротков Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротков Виталий Иванович

Коротков Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

20.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Коротков Иван

Мать: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

Мать ребёнка: (Дорофеева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дорофеева) Анна

Рождение ребёнка
13.10.1956

Сын: Дорофеев Александр Викторович

Мать ребёнка: (Дорофеева) Анна

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Вступление в партию
08.04.1957
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Принят кандидатом в члены КПСС | Политика
Вступление в партию
24.03.1960
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Принят в члены КПСС | Политика
Рождение ребёнка
13.04.1960

Сын: Коротков Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1964

Сын: Коротков Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Смерть
20.04.1984
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Причина смерти: Удушье угарным газом
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.