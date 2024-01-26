Коротков Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти20.04.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна
Мать ребёнка: (Дорофеева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дорофеева) Анна
Рождение ребёнка
13.10.1956
Сын: Дорофеев Александр Викторович
Мать ребёнка: (Дорофеева) Анна
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Вступление в партию
08.04.1957
Принят кандидатом в члены КПСС | Политика
Вступление в партию
24.03.1960
Принят в члены КПСС | Политика
Рождение ребёнка
13.04.1960
Сын: Коротков Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1964
Сын: Коротков Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна
Смерть
20.04.1984
Причина смерти: Удушье угарным газом
Похороны
Неизвестно