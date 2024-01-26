(Дорофеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Дорофеева) Анна

(Дорофеева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна

Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Виталий Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1956

Сын: Дорофеев Александр Викторович

Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович

Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.