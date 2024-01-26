(Дорофеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарпанова (Дорофеева) Любовь Витальевна
Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1956
Сын: Дорофеев Александр Викторович
Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович
Попов, Березовская станица, Усть-Медведицкий округ
Смерть
Неизвестно