Коротков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1931
Дочь: (Короткова) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Сын: Коротков Виталий Иванович
Мать ребёнка: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна
Смерть
1937