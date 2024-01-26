Коротков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1931

Дочь: (Короткова) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Коротков Виталий Иванович

Мать ребёнка: Короткова (Сапожникова) Ксения Яковлевна

Смерть
1937

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