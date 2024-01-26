Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1939

Дата смерти

06.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1939

Отец: Чумаков Иван Семенович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
13.04.1960

Сын: Коротков Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1964

Сын: Коротков Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович

Смерть
06.12.1987
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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