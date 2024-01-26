Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1939
Дата смерти06.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1939
Рождение ребёнка
13.04.1960
Сын: Коротков Сергей Витальевич
Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1964
Сын: Коротков Михаил Витальевич
Отец ребёнка: Коротков Виталий Иванович
Смерть
06.12.1987
Похороны
Неизвестно