Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1937
Отец ребёнка: Чумаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
21.03.1939
Дочь: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Чумаков Иван Семенович
Рождение ребёнка
07.12.1954
Дочь: Клеветова (Чумакова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1985