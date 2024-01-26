Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Сапожников Сергей Андреянович

Мать: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
?.02.1937

Сын: Чумаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Чумаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
21.03.1939

Дочь: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Чумаков Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.12.1954

Дочь: Клеветова (Чумакова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1985

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