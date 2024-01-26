Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Стуколкин Иван
Мать: не указана
Дочь: (Сапожникова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Сын: Сапожников Юрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Дочь: (Сапожникова) Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Дочь: (Сапожникова) Зинаида Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Дочь: Манушкина (Сапожникова) Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Сын: Сапожников Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Дочь: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Сын: Сапожников Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Дочь: (Сапожникова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович
Сын: Сапожников Захар Сергеевич
Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович