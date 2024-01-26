Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Стуколкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Зинаида Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манушкина (Сапожникова) Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сапожников Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сапожников Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Сапожникова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сапожников Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Сапожников Сергей Андреянович

Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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