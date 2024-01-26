Сапожников Захар Сергеевич
Место рожденияБерезовский р-н Сталинградской обл.
Дата рождения1922
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Вступление в партию
Неизвестно
член ВЛКСМ | Political view
Военная служба
22.12.1941
Смерть
?.12.1943
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