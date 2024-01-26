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Сапожников Захар Сергеевич

Место рождения

Березовский р-н Сталинградской обл.

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сапожников Сергей Андреянович

Мать: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Вступление в партию
Неизвестно
член ВЛКСМ | Political view
Военная служба
22.12.1941
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72858867/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=b6df699bb9f3d80224fa5fbfdd4bd61av1&last_... Показать все

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