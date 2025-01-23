Сапожников Сергей Андреянович 12.02.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Сергей Андреянович

Сапожников Сергей Андреянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874

Отец: Сапожников Андреян Константинович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожников Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манушкина (Сапожникова) Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сапожникова) Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Сапожников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.07.1914

Дочь: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Сапожников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Сапожникова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сапожников Захар Сергеевич

Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.