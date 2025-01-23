Сапожников Сергей Андреянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Сапожников Андреян Константинович
Мать: ?
Дочь: (Сапожникова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Дочь: (Сапожникова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Сын: Сапожников Юрий Сергеевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Дочь: Манушкина (Сапожникова) Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Дочь: (Сапожникова) Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Сын: Сапожников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Дочь: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Сын: Сапожников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Дочь: (Сапожникова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна
Сын: Сапожников Захар Сергеевич
Мать ребёнка: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна