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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спирина (Сапожникова) Марфа Андреяновна
Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович
Рождение ребёнка
12.02.1874
Сын: Сапожников Сергей Андреянович
Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Сапожников Иван Андреянович
Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович