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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина (Сапожникова) Марфа Андреяновна

Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович

Рождение ребёнка
12.02.1874

Сын: Сапожников Сергей Андреянович

Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Сапожников Иван Андреянович

Отец ребёнка: Сапожников Андреян Константинович

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