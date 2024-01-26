Сапожников Иван Андреянович
Место рожденияБерезовский р-н Сталинградской обл.
Дата рождения1889
Дата смерти18.12.1942
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Сапожников Андреян Константинович
Мать: ?
Военная служба
Неизвестно
Стрелок 9 роты 88 гвардейского краснознаменского стрелкового полка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сапожников Николай Иванович
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
?.01.1924
Сын: Сапожников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Гавриловна
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
18.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно