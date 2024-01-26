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Сапожников Иван Андреянович

Место рождения

Березовский р-н Сталинградской обл.

Дата рождения

1889

Дата смерти

18.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Сапожников Андреян Константинович

Мать: ?

Военная служба
Неизвестно
Стрелок 9 роты 88 гвардейского краснознаменского стрелкового полка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сапожников Николай Иванович

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
?.01.1924

Сын: Сапожников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Сапожникова Анастасия Гавриловна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
18.12.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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