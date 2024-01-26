Сапожникова Анастасия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сапожников Николай Иванович
Отец ребёнка: Сапожников Иван Андреянович
Рождение ребёнка
?.01.1924
Сын: Сапожников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сапожников Иван Андреянович
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно