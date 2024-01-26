Сапожникова Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Анастасия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сапожников Николай Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Андреянович

Рождение ребёнка
?.01.1924

Сын: Сапожников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Андреянович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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