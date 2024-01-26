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Сапожников Николай Сергеевич

Место рождения

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Сапожников Сергей Андреянович

Мать: Сапожникова (Стуколкина) Арина Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Военная служба
1941
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
09.05.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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