Сапожников Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Военная служба
1941
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда»
Военная награда
09.05.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно