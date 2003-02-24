Чумаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1937
Дата смерти24.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937
Рождение ребёнка
11.12.1962
Дочь: Гильдерман (Чумакова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
27.04.1973
Дочь: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна
Похороны
Неизвестно