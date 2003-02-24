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Чумаков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1937

Дата смерти

24.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1937

Отец: Чумаков Иван Семенович

Мать: Чумакова (Сапожникова) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1962

Дочь: Гильдерман (Чумакова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.04.1973

Дочь: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
24.02.2003
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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