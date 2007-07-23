Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1936

Дата смерти

23.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936

Отец: Кузнецов Максим

Мать: Кузнецова Ирина

Рождение ребёнка
11.12.1962

Дочь: Гильдерман (Чумакова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Чумаков Николай Иванович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.04.1973

Дочь: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чумаков Николай Иванович

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
23.07.2007
Похороны
Неизвестно
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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