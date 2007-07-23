Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1936
Дата смерти23.07.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936
Отец: Кузнецов Максим
Мать: Кузнецова Ирина
Рождение ребёнка
11.12.1962
Дочь: Гильдерман (Чумакова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Чумаков Николай Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1973
Дочь: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чумаков Николай Иванович
Похороны
Неизвестно