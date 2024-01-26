Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2
Сын: Селезнев Денис Алексеевич
Отец ребёнка: Селезнев Алексей
Бракосочетание
14
Муж: Селезнев Алексей
Рождение
27.04.1973
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1980 по 1990
ст.Березовская, Волгоградская обл., Россия
Образование
С 1990 по 1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1994
Дочь: (Селезнева) Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Алексей