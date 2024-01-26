Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Место рождения

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

27.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2

Сын: Селезнев Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Селезнев Алексей

Бракосочетание
14

Муж: Селезнев Алексей

Рождение
27.04.1973

Отец: Чумаков Николай Иванович

Мать: Чумакова (Кузнецова) Лидия Максимовна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1980 по 1990
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
ст.Березовская, Волгоградская обл., Россия
Образование
С 1990 по 1992
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
г.Волгоград, Россия
Рождение ребёнка
19.03.1994

Дочь: (Селезнева) Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Алексей

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.