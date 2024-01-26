Селезнев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2
Сын: Селезнев Денис Алексеевич
Мать ребёнка: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна
Бракосочетание
14
Рождение
15.06.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1994
Дочь: (Селезнева) Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна
Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область