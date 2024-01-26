Селезнев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2

Сын: Селезнев Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Бракосочетание
14

Жена: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Рождение
15.06.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1994

Дочь: (Селезнева) Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Селезнева (Чумакова) Надежда Николаевна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

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