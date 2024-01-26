Коротков Михаил Витальевич
Место рожденияст. Берёзовская Даниловского района Волгоградской области, СССР
Дата рождения20.11.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
07.06.1986
Рождение ребёнка
04.01.1987
Дочь: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна
Рождение ребёнка
13.08.1988
Сын: Коротков Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна