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Коротков Михаил Витальевич

Место рождения

ст. Берёзовская Даниловского района Волгоградской области, СССР

Дата рождения

20.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1964

Отец: Коротков Виталий Иванович

Мать: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель | Current occupation:1
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
07.06.1986

Жена: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.1987

Дочь: Горникова (Короткова) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
13.08.1988

Сын: Коротков Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Короткова (Рузайкина) Марина Ивановна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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