Коротков Сергей Витальевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
5
Дочь: (Короткова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Короткова Ольга
Рождение ребёнка
6
Дочь: Короткова (Короткова) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Короткова Ольга
Рождение
13.04.1960
Развод
Неизвестно
Жена: Короткова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Короткова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1967 по 1977
| г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Военная служба
С 1978 по 1980
44 гв.понтонно-мостовой полк вч.пп.98101