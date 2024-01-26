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Коротков Сергей Витальевич

Место рождения

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

13.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
5

Дочь: (Короткова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Короткова Ольга

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
6

Дочь: Короткова (Короткова) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Короткова Ольга

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение
13.04.1960

Отец: Коротков Виталий Иванович

Мать: Короткова (Чумакова) Раиса Ивановна

Березовская, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Развод
Неизвестно

Жена: Короткова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Ольга

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1967 по 1977
| г.Котово, Волгоградская обл, Россия
Военная служба
С 1978 по 1980
44 гв.понтонно-мостовой полк вч.пп.98101

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