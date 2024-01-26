Короткова (Короткова) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Короткова) Елена Сергеевна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

6

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
6

Отец: Коротков Сергей Витальевич

Мать: Короткова Ольга

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кашелева) Алиса Станиславовна

Отец ребёнка: Кашелев Станислав

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Визажист, бровист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.2010

Муж: Кашелев Станислав

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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