Короткова (Короткова) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения6
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
6
Отец: Коротков Сергей Витальевич
Мать: Короткова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кашелева) Алиса Станиславовна
Отец ребёнка: Кашелев Станислав
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Визажист, бровист
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.08.2010
Муж: Кашелев Станислав