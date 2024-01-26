Короткова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
5
Дочь: (Короткова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Коротков Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
6
Дочь: Короткова (Короткова) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Коротков Сергей Витальевич