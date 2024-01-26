Короткова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Коротков Сергей Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Сергей Витальевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
5

Дочь: (Короткова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Коротков Сергей Витальевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
6

Дочь: Короткова (Короткова) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Коротков Сергей Витальевич

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

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