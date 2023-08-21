Долгая (Павличенко) Ефимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
26.01.1892
Муж: Долгий Петр Иванович
ГАЗО , Ф - 5593-3-932, Рождественская церковь, м/к-1892г, кадр-933,запись-2, пленка-7820137
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Губская Мария Петровна
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
с. Новопавловка Таврической губернии
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Цехмейстер Ганна Петровна
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Февронья Петровна
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Долгий Иван Петрович
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Долгий Петр Иванович
Смерть
Неизвестно