Губская (Долгая) Мария Петровна
Место рожденияс. Новопавловка Таврической губернии
Дата рождения13.08.1894
Дата смерти12.12.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1894
Отец: Долгий Петр Иванович
с. Новопавловка Таврической губернии
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
Около 29.12.1914
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
?.07.1921
Дочь: Якуничева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Смерть
12.12.1976
Похороны
Неизвестно
Николаевское кладбище, номер захоронения 12559, номер 12559