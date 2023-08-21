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Губская (Долгая) Мария Петровна

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Место рождения

с. Новопавловка Таврической губернии

Дата рождения

13.08.1894

Дата смерти

12.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1894

Отец: Долгий Петр Иванович

Мать: Долгая Ефимия Григорьевна

с. Новопавловка Таврической губернии
Бракосочетание
1912

Муж: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Около 29.12.1914

Сын: Губский Василий Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.07.1921

Дочь: Якуничева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Валуево, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
12.12.1976
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Николаевское кладбище, номер захоронения 12559, номер 12559