Долгий Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
Отец: Долгий Иван Павлович
Место рождения: Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
26.01.1892
ГАЗО , Ф - 5593-3-932, Рождественская церковь, м/к-1892г, кадр-933,запись-2, пленка-7820137
Рождение ребёнка
13.08.1894
Дочь: Губская Мария Петровна
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
с. Новопавловка Таврической губернии
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Цехмейстер Ганна Петровна
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Февронья Петровна
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Долгий Иван Петрович
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна
Смерть
Неизвестно