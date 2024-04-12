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Долгий Петр Иванович

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Место рождения

Ново-Павловка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Долгий Иван Павлович

Мать: Долгая Евдокия Дмитриевна

Ново-Павловка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Место рождения: Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Долгая Ефимия Григорьевна

ГАЗО , Ф - 5593-3-932, Рождественская церковь, м/к-1892г, кадр-933,запись-2, пленка-7820137
Рождение ребёнка
13.08.1894

Дочь: Губская Мария Петровна

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

с. Новопавловка Таврической губернии
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Цехмейстер Ганна Петровна

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Февронья Петровна

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Долгий Степан Петрович

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Долгий Иван Петрович

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Долгая Ефимия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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